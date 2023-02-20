Казахстанские волонтеры продолжают отправку гуманитарной помощи в Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Национальная сеть волонтеров направила 8 тонн товаров в Турецкую Республику через посольство Турции в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития.

Кроме того, на счету Национальной волонтерской сети собралось более 100 млн тенге.

В регионах собрано 660 тонн гуманитарной помощи (Алматы - 50 т., Алматинская область - 68 т., Актюбинская область - 11 т., Кызылординская область - 3 т., Туркестанская область - 25 т., Шымкент - 50 т., Жамбылская область - 400 т., Павлодар - 7 т., Восточно-Казахстанская - 10 т., остальные регионы более - 30 т.). Из них 500 тонн уже направлены в Турцию.

Также казахстанцы отправили более 150 национальных юрт.

Этнокультурные центры внесли свой вклад, собрав 125 млн тенге. При поддержке этнокультурных объединений в Турецкую Республику направлены предметы первой необходимости на сумму 54 млн 448 тысяч тенге.

В связи с произошедшей трагедией народ помогает всеми силами, свою лепту вносят блогеры, предприниматели, волонтеры, общественные деятели, журналисты и активные граждане.

Посольство Турции в Казахстане сообщает, что в фонд AFAD казахстанцы пожертвовали около 3 млн долларов США.

Вузы, фонд «Зекет» (80 млн тенге), Красный Полумесяц и другие организации также не отставали в благородном деле.

Напомним, 6 февраля с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода.

Ранее сообщалось, что Глава государства поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции в размере 55 тонн.

В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы - в поисково-спасательных работах принимали участие спасатели из городов Астана и Алматы, Акмолинской и Карагандинской областей. Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанских спасателей, которые участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Турции, наградят по возвращении на Родину.

18 февраля первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции в Алматы. В аэропорту их встретили родственники. Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны.



