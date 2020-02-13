Казахстанские волонтеры помогают выживать недоношенным детям по всему миру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участник волонтерского проекта «28 петель» Ляйля Смагулова рассказала о том, как при помощи шерстяных изделий волонтерам удается спасать недоношенных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы вяжем шерстяные вещи для недоношенных детей. Так как дети маленькие, энергии у них мало. А наша одежда, раздражая их кожу, заставляет их больше двигаться и разгоняет кровоток. У них появляется определенная динамика. Таким образом, мы уже увеличили выживаемость. Помогаем выживать рано рожденным деткам. Во-первых, ребенку тепло, потому что это чистая шерсть. Кроме того, у малышей кожа тоненькая. И когда шерсть соприкасается с ней, она начинает щекотать ребенка, вынуждая его больше двигаться», - сказала Ляйля Смагулова после запуска республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz в Нур-Султане.

По ее словам, это очень полезно.

«Не так давно у нас был бал, и министр здравоохранения, и врачи признали нас своими коллегами. То есть, мы фактически сейчас относимся к категории медиков, хотя просто вяжем», - добавила женщина.

Между тем, это не единственная помощь, которую участники проекта «28 петель» намерены оказывать людям.

«Есть еще один проект по обучению медсестер касательно ухода за уже выписанными детьми. Это лечебно-оздоровительные процедуры, включающие массаж и прочие меры. Его основателем является также участник нашего движения «28 петель» Латиф Парпиев. Этот проект можно назвать обучением патронажных медсестер для реабилитации и лечения деток», - сообщила волонтер.

Также Л. Смагулова рассказала о том, как зародилась идея о проекте.

«Моя подруга, фоторепортер Карла Нур снимала репортаж в перинатальном центре и увидела одного ребенка, который лежал в шерстяных носочках. Это было примерно 6-7 лет назад. Она спросила, почему ребенок лежит в носках, хотя там все стерильно и с домашними вещами класть детей запрещено. Именно там ей объяснили этот механизм. После этого у нее родилась идея помогать таким образом и другим детям. Она является основателем этого проекта. И к настоящему моменту мы настолько разрослись, что осуществляем свою деятельность не только в Казахстане, но и по всему миру. Мы сами покупаем пряжу, вяжем и отдаем в перинатальные центры бесплатно», - заключила она.