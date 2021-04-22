Казахстанские волонтеры оказали помощь более 1,5 млн человек с начала пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента пандемии коронавируса казахстанские волонтеры оказали помощь более 1,5 млн человек. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента Вера Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно же, пандемия коронавируса внесла колоссальные коррективы в жизнь каждого казахстанца. Но нужно отметить, что она в то же время позволила увидеть новые аспекты волонтерской деятельности. Волонтеры Казахстана внесли особый, значимый вклад в борьбу с COVID-19. За этот период помощь оказана более 1,5 млн гражданам, оказавшимся действительно в трудной жизненной ситуации», - сказала Вера Ким на брифинге в СЦК.

Она также отметила, что значительный прогресс в развитии произошел в области именно международного волонтерства.

«Впервые в этом году семь волонтеров из Казахстана приступили к работе в структурах ООН. Данная инициатива была реализована в рамках соглашения МИОР и Программы добровольцев ООН. Хочу сказать, что наши казахстанские волонтеры на полном государственном обеспечении приступили работать в четырех странах - Иордании, Таиланде, Турции и Кении», - проинформировала депутат.

Ранее Вера Ким сообщила , что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности« поступит в Мажилис осенью этого года.







