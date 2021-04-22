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    13:54, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские волонтеры оказали помощь более 1,5 млн человек с начала пандемии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента пандемии коронавируса казахстанские волонтеры оказали помощь более 1,5 млн человек. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента Вера Ким, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно же, пандемия коронавируса внесла колоссальные коррективы в жизнь каждого казахстанца. Но нужно отметить, что она в то же время позволила увидеть новые аспекты волонтерской деятельности. Волонтеры Казахстана внесли особый, значимый вклад в борьбу с COVID-19. За этот период помощь оказана более 1,5 млн гражданам, оказавшимся действительно в трудной жизненной ситуации», - сказала Вера Ким на брифинге в СЦК.

    Она также отметила, что значительный прогресс в развитии произошел в области именно международного волонтерства.

    «Впервые в этом году семь волонтеров из Казахстана приступили к работе в структурах ООН. Данная инициатива была реализована в рамках соглашения МИОР и Программы добровольцев ООН. Хочу сказать, что наши казахстанские волонтеры на полном государственном обеспечении приступили работать в четырех странах - Иордании, Таиланде, Турции и Кении», - проинформировала депутат.

    Ранее Вера Ким сообщила , что законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам волонтерской деятельности и благотворительности« поступит в Мажилис осенью этого года.




    Теги:
    Коронавирус в РК Общество Мажилис Волонтёрство
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