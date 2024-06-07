Казахстанские борцы-вольники в Будапеште завоевали «золото», «серебро» и «бронзу»

В Будапеште (Венгрия) проходит первый день рейтингового турнира по вольной борьбе. Двум казахстанцам удалось отметиться на нем медалями, передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем весовой категории до 97 килограммов стал Алишер Ергали. Он должен был бороться против Магомеджана Магомедова, однако соперник на ковер не вышел. Таким образом, казахстанец взял «золото».

В этом же весе Ризабек Айтмухан взял «бронзу». Он оказался сильнее словака Батырбка Цакулова.

Юсуп Батырмурзаев завершил выступление с серебряной медалью.

Казахстанец дошел до финала весовой категории до 125 килограммов. В решающей схватке ему противостоял Мэйсон Пэррис из США.

Встреча завершилась досрочной победой соперника — Юсуп взял «серебро».