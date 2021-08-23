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Казахстанские волейболисты одержали победу на международном турнире в Узбекистане
23 Августа 2021 14:00
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ФЕРГАНА. КАЗИНФОРМ - В Фергане (Узбекистан) завершился международный турнир по волейболу среди стран центральной Азии. В турнире принимала участие и команда из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Всего в турнире приняло участие четыре команды. На первом месте расположились волейболисты из Казахстана. «Серебро» завоевали спортсмены из Кыргызстана. Замкнули тройку лидеров представители Узбекистана. На четвертом месте расположилась команда из Таджикистана.
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