Казахстанские волейболистки заняли четвертое место на клубном чемпионате Азии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области завершился чемпионат Азии по волейболу среди женских клубных команд, сообщила пресс-служба главы региона.

На чемпионате приуроченной 20-летию Астаны триумфаторами стали тайландский «Суприм», вторыми японки из «НЕК Ред Рокетс», а бронзовые медали завоевала команда-открытие - «Цзянсу» из Китая, состоящее из молодых игроков.

Участников и победителей чемпионата поздравил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

«Сегодня завершился клубный чемпионат Азии среди женских команд по волейболу. Я выражаю свою признательность и благодарность спортсменам, посетившим гостеприимную землю Восточного Казахстана и продемонстрировавшим высокое спортивное мастерство! Примечательно то, что чемпионат прошел под эгидой 20-летия Астаны - эпицентра мира и согласия, созидания и инноваций! Команды, которые отстаивали честь своей страны и поднимали флаг, подержали миролюбивую политику нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, стали отличным примером согласия всему миру. Поздравляю спортсменов с высокими достижениями в период замечательной и красивой игровой недели. Лучшие команды Азии встретились в нашем регионе, чтобы продемонстрировать высокое спортивное мастерство, - сказал аким области.





Красочной получилась и церемония закрытия турнира, на которой были отмечены индивидуальными наградами лучшие игроки турнира. Оригинальные медали, выпущенные специально к данному чемпионату, были вручены сильнейшим коллективам. Команде «Суприм» вручен кубок, сделанный в форме «Байтерека».

Стоит отметить, что в прошлом году, благодаря инициативе главы региона Даниала Ахметова в Восточно-Казахстанской области прошёл чемпионат Азии среди женских клубных команд. Для проведения грандиозного мероприятия на площадке Дворца спорта им. Б. Александрова и в нескольких залах для тренировок провели полную модернизацию, соответствующая всем требованиям Азиатской конфедерации волейбола.

Итоговое положение команд:

1. «Суприм» (Тайланд)

2. «НЕК Ред Рокетс» (Япония)

3. «Цзянсу» (Китай)

4. «Алтай» (Казахстан)

5. «Гаруда» (Индонезия)

6. «Пайкан» (Иран)

7. «VTV Бин Дьен Лонг Ав» (Вьетнам)

8. «CMFC» (Китайский Тайбей)

9. «Ланка Лайонс» (Шри-Ланка)

Лучшие игроки по номинациям:

«Лучший Игрок» - Коньот Айчарапорн («Суприм»)

«Лучший нападающий» - Ольга Дробышевская («Алтай»)

«Лучший нападающий» - Коньот Айчарапорн («Суприм»)

«Лучший центральный блокирующий» - Наталья Шаршакова («Алтай»)

«Лучший центральный блокирующий» - Ченью Ванг («Цзянсу»)

«Лучший доигровщик» - Хироши Нанами («НЕК Ред Рокетс»)

«Лучший связующий» - Ванкианбай Ронг («Цзянсу»)

«Лучший либеро» - Саяка Ивасаки («НЕК Ред Рокетс»)





