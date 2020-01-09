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Казахстанские волейболистки вышли в полуфинал квалификационного турнира
9 Января 2020 21:47
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БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В эти дни Таиланд принимает женский квалификационный турнир по волейболу. 9 января команда Казахстана провела очередной матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.
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Наши спортсменки встретились с командой Южной Кореи. Матч завершился со счетом 0:3 . Таким образом, Казахстан занял второе место в подгруппе. Это позволило команде в итоге пробиться в полуфинал турнира.
В рамках соревнований разыгрывается путевка на Олимпиаду-2020.
Ключевые слова: Спорт,
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