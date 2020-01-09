Казахстанские волейболистки вышли в полуфинал квалификационного турнира

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - В эти дни Таиланд принимает женский квалификационный турнир по волейболу. 9 января команда Казахстана провела очередной матч, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального олимпийского комитета.

Наши спортсменки встретились с командой Южной Кореи. Матч завершился со счетом 0:3 . Таким образом, Казахстан занял второе место в подгруппе. Это позволило команде в итоге пробиться в полуфинал турнира.

В рамках соревнований разыгрывается путевка на Олимпиаду-2020.



