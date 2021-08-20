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вчера 20:10
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вчера 20:00
Казахстанские волейболистки выбились в лидеры чемпионата Центральной Азии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по волейболу заняла первое место на групповом этапе чемпионата Центральной Азии в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Турнир стартовал 17 августа в Фергане (Узбекистан) при участии четырех команд. На групповом этапе турнира участники сыграли между собой в один круг.
Сборная Казахстана набрала шесть очков и заняла первое место на групповом этапе.
По итогам матчей группового этапа будут сформированы полуфинальные пары. Игры 1/2 финала пройдут 21 августа.
Результаты матчей группового этапа:
1 тур, 17 августа
Казахстан — Кыргызстан — 3:0
Узбекистан — Таджикистан — 3:0
2 тур, 18 августа
Кыргызстан — Таджикистан — 3:0
Узбекистан — Казахстан — 1:3
3 тур, 19 августа
Казахстан — Таджикистан — 3:0
Узбекистан — Кыргызстан — 3:0
Турнирное положение:
1. Казахстан — 6 очков
2. Узбекистан — 5 очков
3. Кыргызстан — 4 очка
4. Таджикистан — 3 очка
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