Казахстанские волейболистки выбились в лидеры чемпионата Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по волейболу заняла первое место на групповом этапе чемпионата Центральной Азии в Узбекистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Турнир стартовал 17 августа в Фергане (Узбекистан) при участии четырех команд. На групповом этапе турнира участники сыграли между собой в один круг.

Сборная Казахстана набрала шесть очков и заняла первое место на групповом этапе.

По итогам матчей группового этапа будут сформированы полуфинальные пары. Игры 1/2 финала пройдут 21 августа.

Результаты матчей группового этапа:

1 тур, 17 августа

Казахстан — Кыргызстан — 3:0

Узбекистан — Таджикистан — 3:0

2 тур, 18 августа

Кыргызстан — Таджикистан — 3:0

Узбекистан — Казахстан — 1:3

3 тур, 19 августа

Казахстан — Таджикистан — 3:0

Узбекистан — Кыргызстан — 3:0

Турнирное положение:

1. Казахстан — 6 очков

2. Узбекистан — 5 очков

3. Кыргызстан — 4 очка

4. Таджикистан — 3 очка