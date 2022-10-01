Казахстанские волейболистки разгромом завершили четвертый матч подряд на ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана провела четвертый матч на мировом первенстве по волейболу, который проходит в Польше и Нидерландах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче против сборной Сербии, который стал для казахстанок четвертым в группе С, казахстанские спортсменки потерпели крупное поражение со счетом 0:3 (13:25, 17:25, 10:25). Это поражение стало четвертым подряд для сборной Казахстана. При этом казахстанки пока не выиграли ни одной партии на чемпионате мира.

Сборная Казахстана играет в группе С, где также помимо Сербии, выступают сборные США, Болгарии, Канады и Германии. Казахстанкам, которые сейчас идут на последнем месте в группе, осталось провести последнюю встречу против Болгарии.









Фото: sports.kz











