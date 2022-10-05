Казахстанские волейболистки прекратили борьбу на ЧМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана завершила выступление на чемпионате мира по волейболу в Нидерландах и Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительном матче группового раунда наши спортсменки сыграли против Болгарии. Казахстанки уступили со счетом 3:0.

Таким образом, Казахстан потерпел пятое поражение в пяти матчах, завершив выступление на последнем месте в группе С.









Фото: olympic.kz











