Казахстанские волейболистки одержали первую победу на лицензионном турнире в Таиланде

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нахонратчасиме (Таиланд) стартовал континентальный отборочный турнир по волейболу среди женщин. Команда Казахстана одержала первую победу на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.

В первом матче континентального отбора, казахстанкам противостояли соперницы из сборной Ирана. Матч закончился уверенной победой наших спортсменок со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:14).

В групповом этапе турнира соперницами казахстанской сборной помимо команды Ирана, станут волейболистки Индонезии и Южной Кореи. В полуфинал выходят команды, занявшие в своих группах первые два места.

