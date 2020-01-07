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Казахстанские волейболистки одержали первую победу на лицензионном турнире в Таиланде
7 Января 2020 17:23
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БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Нахонратчасиме (Таиланд) стартовал континентальный отборочный турнир по волейболу среди женщин. Команда Казахстана одержала первую победу на турнире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НОК РК.
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В первом матче континентального отбора, казахстанкам противостояли соперницы из сборной Ирана. Матч закончился уверенной победой наших спортсменок со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:14).
В групповом этапе турнира соперницами казахстанской сборной помимо команды Ирана, станут волейболистки Индонезии и Южной Кореи. В полуфинал выходят команды, занявшие в своих группах первые два места.
Ключевые слова: Спорт,
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