Казахстанские волейболисты разгромно проиграли на Азиаде

На Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай) состоялся волейбольный матч между мужскими сборными Казахстана и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча завершилась победой японских волейболистов, которые оказались сильнее во всех трех партиях — 3-0 (25:22, 25:21, 25:15). Таким образом, казахстанская команда не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований. В матче за выход в полуфинал Япония сыграет против Индии.

Ранее мужская сборная Казахстана по волейболу обыграла Кыргызстан (3-2) и всухую проиграла Китаю (0-3).