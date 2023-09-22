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    15:09, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские волейболисты разгромно проиграли на Азиаде

    Волейбол
    Фото: Sports.kz.﻿

    На Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (Китай) состоялся волейбольный матч между мужскими сборными Казахстана и Японии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча завершилась победой японских волейболистов, которые оказались сильнее во всех трех партиях — 3-0 (25:22, 25:21, 25:15). Таким образом, казахстанская команда не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований. В матче за выход в полуфинал Япония сыграет против Индии.

    Ранее мужская сборная Казахстана по волейболу обыграла Кыргызстан (3-2) и всухую проиграла Китаю (0-3).

    Теги:
    Спорт Азиатские игры
    Автор
    Ринат Дусумов
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