Казахстанские вольники завоевали пять медалей на юниорском чемпионате Азии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Азии среди юниоров в Нью-Дели (Индия). В последних двух днях чемпионата на ковер вышли борцы вольного стиля в десяти весовых категориях. В копилке нашей команды 2 серебряных и 3 бронзовых медалей, сообщила пресс-служба федерации греко-римской, вольной и женской борьбы.
В весе 61 кг Талгат Сырбаз в финальной схватке проиграл узбекскому борцу со счетом 4:6 и стал обладателем серебряной медали. По пути в финал казахстанец одержал победу над представителями Индии и Японии.
В весе 97 кг Серик Бакытжанов также выиграл серебряную медаль. Серик в четвертьфинале победил узбекского спортсмена. В полуфинале выиграл борца из Кыргызстана. А в финальном поединке наш соотечественник уступил иранскому борцу - 1:6.
Бронзовыми призерами чемпионата Азии стали: Нургожа Каипанов (70 кг), Ергали Алишер (92 кг), Омар Эюбов (125 кг).
В командном зачете казахстанские борцы заняли пятое место. В тройку призеров вошли борцы Ирана, Индии и Узбекистана. На четвертом месте борцы Японии.
Таким образом, юные борцы Казахстана на этом чемпионате в общей сложности выиграли 3 золотых, 2 «серебряных и 11 бронзовых медалей. Из них 2 золотых и 5 бронзовых медалей у борцов греко-римского стиля, у девушек 1 «золотая», 3 бронзовых медалей.
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