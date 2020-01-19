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Казахстанские вольники завоевали первую медаль на рейтинговом турнире в Италии

19 Января 2020 06:06
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Казахстанские вольники завоевали первую медаль на рейтинговом турнире в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ – В Риме (Италия) проходит рейтинговый турнир по видам борьбы Matteo Pellicone. Казахстанские вольники отметились на нем первой медалью, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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Так, бронзовую награду команде принес Юсуп Батырмурзаев. Он успешно выступил в категории 125 кг. В схватке за «бронзу» он оказался сильнее Ника Матухина из Германии.

Также на ковер вышли казахстанцы в весовой категории до 97 кг. Добиться высоких результатов им не удалось. Алишер Ергали выступил в утешительном раунде, где проиграл Бо Дин Никалу из США.


Фото: olympic.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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