Казахстанские вольники завоевали первую медаль на рейтинговом турнире в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ – В Риме (Италия) проходит рейтинговый турнир по видам борьбы Matteo Pellicone. Казахстанские вольники отметились на нем первой медалью, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Так, бронзовую награду команде принес Юсуп Батырмурзаев. Он успешно выступил в категории 125 кг. В схватке за «бронзу» он оказался сильнее Ника Матухина из Германии.

Также на ковер вышли казахстанцы в весовой категории до 97 кг. Добиться высоких результатов им не удалось. Алишер Ергали выступил в утешительном раунде, где проиграл Бо Дин Никалу из США.





Фото: olympic.kz