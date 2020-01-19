Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:39
-
-
-
вчера 15:57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Казахстанские вольники завоевали еще три медали рейтингового турнира в Италии
19 Января 2020 23:18
Поделиться:
РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме (Италия) завершился рейтинговый турнир по видам борьбы Matteo Pellicone. Казахстанские борцы вольного стиля завоевали еще три медали соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
Новости по темеСборная РК по вольной борьбе перед ЧМ примет участие в крупном международном турнире
В завершающий день соревнований на ковер вышли бойцы в весовых категориях до 57 кг, 61 кг, 65 кг и 74 кг. В весовой категории до 61 кг «серебро» турнира завоевал Нурислам Санаев.
Кроме того, бронзовой медалью в этой же весовой категории отметился Нурболат Абдуалиев.
В весовой категории до 74 кг «бронзу» завоевал Данияр Кайсанов.
Отметим, что ранее бронзовую награду завоевал казахстанец Юсуп Батырмурзаев в весовой категории до 125 кг.
Фото: olympic.kz
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Кто из казахстанских бойцов примет участие в турнире АСА 105 в Алматы
- Конор Макгрегор за 40 секунд выиграл Дональда Серроне в турнире UFC 246
- Баландин стал четверым на втором этапе турнира Champions Swim Series в Пекине
- Казахстанские теннисисты победили в парном разряде на турнире в Бангкоке
- Казахстанский боксер после защиты титула совершил рывок в рейтинге WBC
- Казахстанские вольники завоевали первую медаль на рейтинговом турнире в Италии
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047