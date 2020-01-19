+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -6 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские вольники завоевали еще три медали рейтингового турнира в Италии

19 Января 2020 23:18
Поделиться:
Казахстанские вольники завоевали еще три медали рейтингового турнира в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме (Италия) завершился рейтинговый турнир по видам борьбы Matteo Pellicone. Казахстанские борцы вольного стиля завоевали еще три медали соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме

Казахстанские вольники завоевали первую медаль на рейтинговом турнире в Италии
Сборная РК по вольной борьбе перед ЧМ примет участие в крупном международном турнире

В завершающий день соревнований на ковер вышли бойцы в весовых категориях до 57 кг, 61 кг, 65 кг и 74 кг. В весовой категории до 61 кг «серебро» турнира завоевал Нурислам Санаев.

Кроме того, бронзовой медалью в этой же весовой категории отметился Нурболат Абдуалиев.

В весовой категории до 74 кг «бронзу» завоевал Данияр Кайсанов.

Отметим, что ранее бронзовую награду завоевал казахстанец Юсуп Батырмурзаев в весовой категории до 125 кг.


Фото: olympic.kz

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив