Казахстанские вольники завоевали еще три медали рейтингового турнира в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме (Италия) завершился рейтинговый турнир по видам борьбы Matteo Pellicone. Казахстанские борцы вольного стиля завоевали еще три медали соревнований, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В завершающий день соревнований на ковер вышли бойцы в весовых категориях до 57 кг, 61 кг, 65 кг и 74 кг. В весовой категории до 61 кг «серебро» турнира завоевал Нурислам Санаев.

Кроме того, бронзовой медалью в этой же весовой категории отметился Нурболат Абдуалиев.

В весовой категории до 74 кг «бронзу» завоевал Данияр Кайсанов.

Отметим, что ранее бронзовую награду завоевал казахстанец Юсуп Батырмурзаев в весовой категории до 125 кг.





Фото: olympic.kz