Казахстанские вольники завоевали две «бронзы» в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась двумя бронзовыми медалями на международном турнире в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

На третью ступень пьедестала поднялись Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).

Ибрагимов в схватке за третье место одержал победу над Мустафой Сесизом из Турции. Батырмурзаев оказался сильнее Атсамаза Теблоева из России.