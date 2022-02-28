Новости
Казахстанские вольники завоевали две «бронзы» в Турции
28 Февраля 2022 17:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась двумя бронзовыми медалями на международном турнире в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеКазахстанские легкоатлеты примут участие в чемпионате мира по спортивной ходьбе Избран новый Президент Казахстанской федерации футбола Казахстанские паралимпийцы приступили к тренировкам в Китае
На третью ступень пьедестала поднялись Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).
Ибрагимов в схватке за третье место одержал победу над Мустафой Сесизом из Турции. Батырмурзаев оказался сильнее Атсамаза Теблоева из России.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанская теннисистка побила собственный рекорд и вошла в ТОП-20 рейтинга WTA
- Казахстанские легкоатлеты примут участие в чемпионате мира по спортивной ходьбе
- Избран новый Президент Казахстанской федерации футбола
- Казахстанские паралимпийцы приступили к тренировкам в Китае
- На 90% готов первый в Жамбылской области горнолыжный курорт
- Армейская спортсменка завоевала «золото» на международном турнире по борьбе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн