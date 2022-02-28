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Казахстанские вольники завоевали две «бронзы» в Турции

28 Февраля 2022 17:37
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Казахстанские вольники завоевали две «бронзы» в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась двумя бронзовыми медалями на международном турнире в Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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На третью ступень пьедестала поднялись Мамед Ибрагимов (до 97 килограммов) и Юсуп Батырмурзаев (до 125 килограммов).

Ибрагимов в схватке за третье место одержал победу над Мустафой Сесизом из Турции. Батырмурзаев оказался сильнее Атсамаза Теблоева из России.

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