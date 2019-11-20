Казахстанские воины-интернационалисты получили награды спустя 30 лет

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в России состоялось награждение боевыми наградами СССР казахстанских воинов-интернационалистов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая церемонию награждения, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, рассказал, что совместно с Министерством обороны и Администрацией Президента России была проделана большая работа для того, чтобы имена казахстанских воинов-интернационалистов были вписаны в общую историю.

«Сегодня знаковый день для нас и для ветеранов, которые доблестно исполняли свой интернациональный долг перед Родиной. Любая война в истории человечества - это большая трагедия, это безвозвратные потери. Вместе с тем, надо понимать, что в каждой войне есть место героизму, отваге и подвигу. Сегодня - тот день, когда можно по праву сказать, что награда нашла своих героев», - сказал И.Тасмагамбетов.

В соответствии с Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1988 и 1989 годов, медалями «За отвагу» отмечены Каирболат Мухамеджаров и Жумахан Шонгарбаев, медалью «За боевые заслуги» - Алим Жуматаев, Александр Кашин, Берикбол Кулов, Кошгельды Омеров и Талгат Сахов.

Торжественную церемонию посетил Герой Советского союза, первый президент Ингушетии, генерал-лейтенант Руслан Аушев, который лично вручил все награды.

Кроме того, за многолетний труд во благо казахстанских ветеранов и инвалидов войны в Афганистане благодарственными письмами главы диппредставительства Казахстана награждены члены ассоциации организаций ветеранов войны в Афганистане Айгуль Ермеков и Кожахмет Прмашов.

Принявший участие в мероприятии депутат Мажилиса Парламента Казахстана Бахытбек Смагул, поблагодарил Посольство Казахстана в России за проведенную работу.

«Награждение наших воинов-афганцев в Москве свидетельствует о том, что их мужество не предается забвению. Благодаря дружбе между двумя нашими странами, мы сегодня можем достойно наградить наших граждан, что особенно важно в деле воспитания подрастающего молодого поколения», - сказал Б.Смагул.

Как рассказали в Посольстве, сведения о награждении долгое время были засекречены Минобороны РФ, а после распада Союза и образования независимых государств передача этих данных стала невозможна. Поэтому многие из казахстанских воинов-интернационалистов не могли знать о том, что их подвиг был отмечен руководством былой державы еще 30 лет назад. Сотрудники дипрпредставительства продолжат эту работу и не исключено, что в будущем новые награды найдут давних героев.