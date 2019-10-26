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Казахстанские военные завоевали «золото» по боксу на Всемирных военных играх

26 Октября 2019 21:56
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Казахстанские военные завоевали «золото» по боксу на Всемирных военных играх

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На VII летних Всемирных военных играх в Ухане (Китай) завершились финальные бои по боксу. Сборная Вооруженных Сил Казахстана завоевала две золотые и две серебряные медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Первое «золото» выиграл Темиртас Жусупов, выступавший в весовой категории до 49 кг. В финальном поединке армейский спортсмен со счетом 5:0 победил боксера из Индии Дипака.

Обладателем второй золотой медали стал армеец Асланбек Шымбергенов. В весовой категории до 69 кг, со счетом 5:0, он одержал победу над узбекским спортсменом Билолбеком Мирзарахимовым.

Серебряные медали завоевали Дильмурат Мижитов (-64 кг) и Абзал Куттыбеков (-91 кг).

В активе у страны – 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей.

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Ключевые слова: Спорт, Армия,
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