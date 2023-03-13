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    03:16, 13 Март 2023 | GMT +6

    Казахстанские военные завоевали «серебро» на армейских соревнованиях в Пакистане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Командный дух пакистанской армии» – под таким названием в антитеррористическом центре в провинции Хайбер-Пахтунхва прошли шестые международные армейские соревнования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Если в 2021 году казахстанские военнослужащие были заявлены на состязаниях в качестве наблюдателей, то в нынешнем – стали полноправными участниками, среди которых были команды вооруженных сил Бахрейна, Иордании, Ирака, Катара, Марокко, Саудовской Аравии, США, Таиланда и Узбекистана. Наблюдали за ходом PATS-2023 представители вооруженных сил Азербайджана, Мьянмы и Нигерии.

    Вооруженные силы Казахстана на состязании представили военнослужащие войсковой части 44736 регионального командования «Восток».


    По условиям соревнований на маршруте протяженностью около 70 км команды, ориентируясь по азимуту, проходили контрольные точки с отработкой заданий. По замыслу организаторов группы двигались по незнакомой пересеченной местности, занятой противником.

    «Для нас особенность соревнований была в том, что практически из зимы мы попали в условия 30-градусной жары. Был еще и другой фактор – погружение в новую многонациональную коммуникативную среду. Трое суток подряд, днем и ночью мы отрабатывали задачи на маршруте. Для нас это была отличная проверка боевых навыков и умения работать в любых, в том числе экстремальных условиях», – подытожил старший команды полковник Динар Курбанбаев.

    Состязания включали обнаружение объектов противника, действия в засаде, стрельбу из автомата Калашникова, корректировку огня артиллерии, оказание неотложной медицинской помощи и эвакуацию раненого, разминирование участка и преодоление водной преграды ночью. При этом учитывалось время прохождения маршрута и качество отработки заданий.


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    Вооруженные силы Минобороны РК для mail.ru Международная деятельность
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