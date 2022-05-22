22 Мая 2022 03:11

Казахстанские военные врачи совершенствуют профессиональный уровень

АЛМАТЫ. КАЗИФНОРМ - В Алматы казахстанские военные медики повышают квалификацию в рамках учебного курса «Интенсивная терапия на борту воздушного судна». Зарубежные эксперты обучают анестезиологов, хирургов и других специалистов медицинских бригад слаженным действиям в экстремальных условиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Главная задача мобильной реанимационной бригады – стабилизировать состояние пациента на земле и оказать необходимую медицинскую помощь при транспортировке в воздухе. Эта концепция зарекомендовала себя в миротворческих миссиях, где при ограниченных ресурсах, в экстремальных условиях было спасено немало человеческих жизней, отметили в оборонном ведомстве.

В ходе обучающего курса на борту воздушного судна военные медики знакомятся с оборудованием и алгоритмом медицинских действий. Тренинги по интенсивной терапии проводятся на специальных манекенах.