+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -7 °С
USD 431.6 EUR 489
RUB 5.92 CNY 67.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские военные участвуют в совместном учении Hamkorlik-2021 в Узбекистане

19 Ноября 2021 22:18
Поделиться:
Казахстанские военные участвуют в совместном учении Hamkorlik-2021 в Узбекистане

ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ - Открытие совместного учения состоялось на окружном полигоне «Термез» на юге Узбекистана. Воинские подразделения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана отработают совместные задачи, направленные на слаживание контингентов и повышение уровня их взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Казахстанцы распространяют фейк о гибели индийских солдат после вакцинации против COVID-19
Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана перед Евро-22 Президент Узбекистана посетит Казахстан до конца года Свои действия при массовых беспорядках отработали на учениях сотрудники УИС в Нур-Султане

В нем принимают участие свыше 100 казахстанских военнослужащих, задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения казахстанские подразделения выполнят задачи по проведению поисково-разведывательных действий, отработке вопросов предотвращения внезапного нападения наземного противника, уничтожения его передовых отрядов, отражению наступления и последующей ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также эвакуации с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

«Учение позволит повысить координацию и уровень взаимодействия войск двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач», – отметил заместитель главнокомандующего – начальник главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Каныш Абубакиров.

Совместное учение «Hamkorlik-2021» продлится до 24 ноября.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Учения   #Армия   #Узбекистан  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанцы распространяют фейк о гибели индийских солдат после вакцинации против COVID-19
Сборная Казахстана по футзалу сыграет два матча против Узбекистана перед Евро-22
Президент Узбекистана посетит Казахстан до конца года
Свои действия при массовых беспорядках отработали на учениях сотрудники УИС в Нур-Султане
Популярное
1 Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
2 На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
3 Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
4 Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
5 Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
6 Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Читайте также
Ташкент примет чемпионат мира по тяжелой атлетике
80-летие подвига: военнослужащие и ветераны Вооруженных сил почтили память панфиловцев
Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
На вопрос о зарплатах акимов ответил Умирзак Шукеев
Семью с грудным ребенком спасли на трассе в Акмолинской области
Президент Казахстана прокомментировал перспективы строительства АЭС
Тенге впервые с апреля превысил 430 за доллар
Участок трассы Алматы-Усть-Каменогорск открыли для движения в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив