Казахстанские военные участвуют в совместном учении Hamkorlik-2021 в Узбекистане

ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ - Открытие совместного учения состоялось на окружном полигоне «Термез» на юге Узбекистана. Воинские подразделения вооруженных сил Казахстана и Узбекистана отработают совместные задачи, направленные на слаживание контингентов и повышение уровня их взаимодействия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В нем принимают участие свыше 100 казахстанских военнослужащих, задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

В ходе учения казахстанские подразделения выполнят задачи по проведению поисково-разведывательных действий, отработке вопросов предотвращения внезапного нападения наземного противника, уничтожения его передовых отрядов, отражению наступления и последующей ликвидации незаконных вооруженных формирований, а также эвакуации с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.

«Учение позволит повысить координацию и уровень взаимодействия войск двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач», – отметил заместитель главнокомандующего – начальник главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Каныш Абубакиров.

Совместное учение «Hamkorlik-2021» продлится до 24 ноября.