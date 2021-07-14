Казахстанские военные топографы приняли участие в учениях «Горизонт-2021»

БОРОВИЧИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские офицеры и курсанты, обучающиеся по топографическим специальностям в военных учебных заведениях Российской Федерации, впервые приняли участие в тактико-специальном учении по топогеодезическому и навигационному обеспечению «Горизонт-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Учение прошло в городе Боровичи Новгородской области на базе Учебного центра экспедиционного топогеодезического отряда. В нем приняли участие более 200 военнослужащих.

Участие казахстанских военнослужащих в учении прошло в рамках договоренностей между Департаментом геоинформационного обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан и Военно-топографическим управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Казахстанские военнослужащие в полевых условиях работали на топогеодезической технике и приборах, участвовали в планировании топогеодезического обеспечения операций.

В кратчайшие сроки военными топографами были изготовлены специальные карты, фотопланы и макеты местности, с помощью современных программно-аппаратных комплексов производилась подготовка к изданию картографических материалов, необходимых войскам для решения различных задач.

По результатам учения, а также в ходе обмена опытом с профессорско-преподавательским составом и слушателями высших военных учебных заведений России, казахстанские военнослужащие получили практические навыки в организации планирования и выполнения задач геоинформационного обеспечения войск.

Работа казахстанских специалистов получила высокую оценку. Отмечается, что в дальнейшем военные топографы нашей страны будут принимать участие в подобных учениях на постоянной основе.