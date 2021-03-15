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Казахстанские военные стали призерами турнира по видам борьбы в Риме

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Марта 2021, 09:48
Казахстанские военные стали призерами турнира по видам борьбы в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - В Риме завершился рейтинговый международный турнир по видам борьбы. В заключительный соревновательный день армейские борцы вольного стиля отметились серебряной и бронзовой медалями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство обороны РК.

Всего в крупнейшем турнире принимали участие более 350 атлетов из 32 стран мира, среди них победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

По итогам турнира в весовой категории до 70 килограммов серебряную медаль завоевал спортсмен-инструктор ЦСК МО РК Даулет Ниязбеков, бронзовым призером в весовой категории до 74 килограммов стал военнослужащий срочной службы спортивной роты ЦСК рядовой Нуркожа Кайпанов.

Рейтинговый турнир проводится в память о Маттео Пелликоне – многолетнем вице-президенте Международной федерации объединенных стилей борьбы. На нем не разыгрываются олимпийские лицензии, но соревнования влияют на рейтинг спортсменов. Результаты учитываются при отборе на предстоящие основные старты.


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