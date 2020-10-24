Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстанские военные оттачивают мастерство армейского рукопашного боя

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Октября 2020, 21:23
Казахстанские военные оттачивают мастерство армейского рукопашного боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана наряду с огневой подготовкой и вождением боевых машин большое внимание уделяется армейскому рукопашному бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Сегодня во всех гарнизонах оборудованы залы для занятий армейским рукопашным боем. Особое значение этот вид спорта имеет для спецподразделений, предназначенных для выполнения боевых задач в условиях ограниченного пространства, непосредственного контакта с противником. Кроме того, армейский рукопашный бой может применяться спецназом, когда использование оружия невозможно ввиду опасности причинения вреда окружающим.

photo

Но главная цель руководства Министерства обороны – чтобы рукопашный бой в Вооруженных Силах стал массовым, а каждый военнослужащий, включая солдат-срочников, за время службы овладел хотя бы базовыми навыками и техникой, поддерживал физическую форму.

«Занятия по армейскому рукопашному бою направлены на формирование навыков уничтожения противника, выведения его из строя, а также воспитание смелости и ловкости в бою. Армейский рукопашный бой содержит в себе элементы бокса, борьбы и других видов единоборств. Если в боксе работают только руками, а в борьбе – борются, то в рукопашном бою и борются, и используют удары ногами. Это не так, как, например, и в реальном бою», – рассказал инструктор по армейскому рукопашному бою майор Дастан Мусеркепов.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев сам является председателем Всеказахстанской ассоциации рукопашного боя, кандидатом в мастера спорта СССР, личным примером способствует совершенствованию и популяризации этого направления боевой учебы в войсках.

photo


В процессе обучения в течение шести месяцев новичкам прививают ударную и борцовскую технику. Сами инструкторы-специалисты постоянно повышают свой уровень квалификации. В том числе проходят трехмесячные курсы в Военном институте физической культуры и спорта в городе Санкт-Петербурге.

photo


Спорт   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области