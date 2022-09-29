Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Казахстанские военные моряки совершили поход по Каспийскому морю

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Сентября 2022, 23:00
Казахстанские военные моряки совершили поход по Каспийскому морю

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Корабли Военно-морских сил вернулись со сбор-похода, проведенного под руководством главнокомандующего Военно-морскими силами контр-адмирала Сакена Бекжанова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Отряд боевых кораблей в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангистау» и гидрографического судна «Жайык» отработал действия, направленные на совершенствование слаживания экипажей.

«Сбор-поход – это итоговое мероприятие по совершенствованию тактической подготовки командиров и органов управления, оценке боевой готовности экипажей кораблей. В ходе тактических учений личный состав Военно-морских сил отработал организацию взаимодействия и управления силами и средствами, их боевого, морально-психологического и материально-технического обеспечения», – пояснил начальник штаба дивизиона разнородных кораблей Мурат Баймуханов.

photo

Особенностью заключительного этапа боевой подготовки Военно-морских сил в учебном году стало плавание на мелководье. Для выполнения задач по обеспечению навигационной безопасности и предотвращения возникновения аварийных ситуаций командиры кораблей и другие специалисты изучили район морских маневров. При этом особое внимание было обращено на гидрометеорологические условия, которые зависят от направления господствующих ветров, течения и видимости.

Экипажи выполнили боевые упражнения по воздушной и морской целям, по плавающей мине в дневное и ночное время, провели корабельные боевые учения по совместному маневрированию кораблей, отработали вопросы борьбы за живучесть и перехода морем в сложных гидрометеорологических условиях.

photo


Фото : gov.kz

Армия   Минобороны РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви