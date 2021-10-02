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    10:53, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские военные моряки совершают сбор-поход по Каспийскому морю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Группа в составе ракетно-артиллерийских кораблей «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-трального корабля «Алатау» и гидрографического судна «Жайык» Военно-морских сил совершает сбор-поход по акватории казахстанского сектора Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    Сбор-поход продлится до 8 октября. За это время военные моряки выполнят стрельбы по воздушной, морской и плавающей целям, проведут корабельно-боевые учения, отработают плавание корабля на узких участках, вблизи берегов и при сложных гидрометеорологических условиях.

    Кроме того, корабли выполнят совместное маневрирование в составе группы. Военные моряки организуют смену вахты на ходу, осуществят передачу информации с использованием семафора, а также отработают нормативы по борьбе за живучесть корабля и покидание аварийного судна.

    Сбор-походы позволяют экипажам кораблей совершенствовать практические навыки, повышают уровень военно-морской выучки плавсостава Военно-морских сил отметили в пресс-службе МО РК.


    Теги:
    Каспийское море Вооруженные силы Минобороны РК Безопасность для mail.ru Мангистауская область
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