25 Июля 2022 03:33

Казахстанские военные моряки готовятся к VIII Армейским международным играм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие примут участие в конкурсе экипажей надводных кораблей «Кубок моря – 2022», который пройдет в рамках АрМИ в столице Азербайджана – Баку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Конкурс стартует 3 августа. К месту состязаний моряки прибудут на ракетно-артиллерийском корабле «Сарыарка». В качестве резервного судна определен корабль «Орал».

Военные моряки будут состязаться в артиллерийских стрельбах по плавающей мине, морским и воздушным целям, продемонстрируют навыки борьбы за живучесть корабля, обращения со спасательными средствами и морскую выучку. Порядок шести состязаний будет строиться в зависимости от гидрометеорологических условий.

Сейчас конкурсанты практикуются в стрельбе по мишеням, имитирующим воздушные и надводные цели. Пловцы выполняют заплывы на дистанцию, отрабатывают технику использования спасательных средств. К борьбе за живучесть готовится аварийная партия корабля. В ее составе 5 человек. Занятия идут в бассейне, на пирсе и в море.

«В конкурсе за живучесть корабля с помощью аварийного спасательного инвентаря команде предстоит заделать пробоины разных размеров. Эту задачу мы отрабатываем в отсеке учебно- тренировочного комплекса военно-морской базы. Вода последовательно подается через пробоины и повреждения с интервалом в 10 секунд. Ее уровень замеряется через 7 минут после доклада капитана команды о ликвидации повреждений», – поясняет условия капитан команды старшина 3 класса Джамбул Бадбаев.

В прошлом году в конкурсе за живучесть корабля, проходившем в Иране, наши моряки заняли первое место.

В Армейских международных играх казахстанцы примут участие в семи конкурсах: «Танковый биатлон» и «Эльбрусское кольцо» пройдут в России, «Кубок моря» – в Азербайджане, «Воин мира» – в Армении.

Оставшиеся три конкурса состоятся на военных полигонах нашей страны. Состязания минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» – в Гвардейском, соревнования специалистов военно-топографической службы «Меридиан» – в горной местности Борового на базе Военного колледжа, комплекс военно-спортивных состязаний «Тактический стрелок» – на полигоне в Спасске.





Фото: пресс-служба Министерства обороны РК