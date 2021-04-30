Казахстанские военные медики примут участие в миротворческих миссиях за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году планируется участие казахстанских военных медиков в миротворческих миссиях за рубежом. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель министра обороны РК Мухамеджан Таласов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Военные медики принимают участие в миротворческих миссиях. В прошлом году наша группа выехала в Ливан, в Бейрут, когда был взрыв, там оказывали наши медики помощь. В этом году мы совместно с пакистанцами группу медиков готовим, сейчас они проходят подготовку в центре. Где они будут и время - определят. Наши медики на все миротворческие миссии готовы, имеют опыт», - сказал Мухамеджан Таласов, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в текущем году с учетом увеличения нормы пайка на питание военнослужащих было выделено 22 млрд тенге.

Было отмечено, что стоимость ежедневного питания военнослужащего зависит от вида деятельности военнослужащего. Самый распространенный общевойсковой поек обходится в 1 713 тенге. В солдатском пайке предусмотрено 48 наименований продуктов, которые позволяют приготовить разнообразные блюда.