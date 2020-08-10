Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Казахстанские военные медики прибыли в Ливан

10 Августа 2020, 13:57
Казахстанские военные медики прибыли в Ливан

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Военно-медицинский отряд специального назначения Министерства обороны Республики Казахстан благополучно добрался до пункта назначения – Бейрута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В международном аэропорту Бейрута отряд встретили Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Ливанской Республике Ержан Калекенов, представители Командования Ливанскими Вооруженными Силами бригадный генерал Аби Карам и Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.

photo

«Мы ценим этот благородный жест Казахстана в оказании действенной помощи Ливану и выражаем искреннюю признательность Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за оказанную помощь и поддержку», - сказал представитель Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.

Необходимо отметить, что в апреле текущего года в период чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, были созданы военно-медицинские отряды специального назначения. Они предназначены для оперативного реагирования и выполнения специальных задач командования Вооруженных Сил. Военные медики уже выполняли задачи в разных областях нашей страны и сейчас выдвинулись по поручению руководства страны для оказания медицинской помощи ливанскому народу.

photo

Для работы в различных условиях персонал военно-медицинского отряда специального назначения прошел курсы обучения английскому языку по программе миротворческой подготовки.

Отметим, утром 8 августа по поручению Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, группа из 29 военных медиков и 4 переводчиков была направлена в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.

Напомним, 4 августа прогремел мощный взрыв в порту Бейрута, где хранилось почти 3 тысячи тонн нитрата аммония. Несколько кварталов города оказались полностью разрушены, а его инфраструктуре был нанесен сильный урон, стоимость которого оценивается почти в 15 миллиардов долларов США.

По последним данным, взрыв оставил без крыши над головой 300 тысяч человек.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.

5 августа Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана Мишелю Ауну и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.


Происшествия   Здравоохранение   Армия   Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной