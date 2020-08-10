Казахстанские военные медики прибыли в Ливан

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Военно-медицинский отряд специального назначения Министерства обороны Республики Казахстан благополучно добрался до пункта назначения – Бейрута, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В международном аэропорту Бейрута отряд встретили Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Ливанской Республике Ержан Калекенов, представители Командования Ливанскими Вооруженными Силами бригадный генерал Аби Карам и Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.

«Мы ценим этот благородный жест Казахстана в оказании действенной помощи Ливану и выражаем искреннюю признательность Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву за оказанную помощь и поддержку», - сказал представитель Министерства иностранных дел Ливана Али Дирани.

Необходимо отметить, что в апреле текущего года в период чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, были созданы военно-медицинские отряды специального назначения. Они предназначены для оперативного реагирования и выполнения специальных задач командования Вооруженных Сил. Военные медики уже выполняли задачи в разных областях нашей страны и сейчас выдвинулись по поручению руководства страны для оказания медицинской помощи ливанскому народу.

Для работы в различных условиях персонал военно-медицинского отряда специального назначения прошел курсы обучения английскому языку по программе миротворческой подготовки.

Отметим, утром 8 августа по поручению Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Казахстан, группа из 29 военных медиков и 4 переводчиков была направлена в Ливан для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.

Напомним, 4 августа прогремел мощный взрыв в порту Бейрута, где хранилось почти 3 тысячи тонн нитрата аммония. Несколько кварталов города оказались полностью разрушены, а его инфраструктуре был нанесен сильный урон, стоимость которого оценивается почти в 15 миллиардов долларов США.

По последним данным, взрыв оставил без крыши над головой 300 тысяч человек.

Сообщается, среди пострадавших есть и дипломаты: незначительные ранения получили консул Республики Казахстан (консульство находится не далеко от эпицентра взрыва), а также сотрудница дипкорпуса Российской Федерации.

Казахстанские миротворцы в Ливане не пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал Министерству иностранных дел РК поручение обеспечить безопасность казахстанских граждан, находящихся в Ливане.

5 августа Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Ливана Мишелю Ауну и просил передать слова поддержки родным и близким погибших в результате трагических событий в порту Бейрута, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной был причинен ущерб зданию дипломатической миссии Казахстана, и легкое ранение получил ее сотрудник, Президент Казахстана обратился к Мишелю Ауну с просьбой принять меры по обеспечению безопасности наших граждан (более 200 человек), находящихся в Бейруте.