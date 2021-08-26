Казахстанские военные лидируют в конкурсах Армейских международных игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конкурсе Армейских международных игр «Кубок моря» казахстанские военные моряки заняли первое место в борьбе за живучесть корабля. Лидерство с нашими воинами разделил иранский экипаж, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Лучшие результаты у команды Казахстана и в конкурсе «Соколиная охота» по итогам трех упражнений первого этапа. Первое место с казахстанскими военнослужащими делит российская команда.

Два упражнения этапа «Профессионал» выполнили участники конкурса «Воин мира» в Армении. Представитель казахстанской команды старший сержант Дархан Аслан преодолел полосу препятствий быстрее всех конкурсантов – за 6 минут 17 секунд.

По итогам трех соревновательных дней лидирует Россия, вторую позицию занимают казахстанские военнослужащие.

По результатам первого этапа конкурса «Эльбрусское кольцо» Казахстан занимает второе место, лидирует российская команда, на третьем месте Узбекистан. В ходе первого этапа участники выполняли пять различных специальных задач от лазания на искусственном горном рельефе до преодоления полосы препятствий в горах и выполнения стрельб.

Тем временем состязания в других конкурсах Армейских международных игр продолжаются. Накал борьбы, как и желание каждой команды одержать победу, нарастает.