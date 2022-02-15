Казахстанские военные летчики совершенствуют мастерство в сложных метеоусловиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборы летчиков армейской авиации проходят в Актобе на базе Военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Практическая часть сборов организована на обновленном полевом аэродроме «Хлебодаровка». Полетами руководит начальник военного института генерал-майор авиации Даурен Косанов.

«После проведенных ремонтно-восстановительных работ аэродром оснащен комплексом светотехнического оборудования и радиолокационной системой посадки воздушных судов. Это позволяет проводить мероприятия по летной подготовке в ночное время, в сложных метеорологических условиях, в том числе на заснеженном ландшафте и при достаточно низкой температуре воздуха», – отметил начальник института.

Учебно-тренировочные полеты, направленные на повышение летного мастерства и выучки, экипажи армейской авиации выполняют на транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТ и боевых вертолетах Ми-35М.

Сборы будут проводиться в течение месяца. За этот период подготовку должны пройти более 30 летчиков. После сдачи зачетов летному составу будут присвоены соответствующие классные квалификации «летчик 3-го класса», «летчик 2-го класса», «летчик 1-го класса» и «летчик-снайпер».