Казахстанские военные летчики совершенствуют мастерство в сложных метеоусловиях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сборы летчиков армейской авиации проходят в Актобе на базе Военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Практическая часть сборов организована на обновленном полевом аэродроме «Хлебодаровка». Полетами руководит начальник военного института генерал-майор авиации Даурен Косанов.
«После проведенных ремонтно-восстановительных работ аэродром оснащен комплексом светотехнического оборудования и радиолокационной системой посадки воздушных судов. Это позволяет проводить мероприятия по летной подготовке в ночное время, в сложных метеорологических условиях, в том числе на заснеженном ландшафте и при достаточно низкой температуре воздуха», – отметил начальник института.
Учебно-тренировочные полеты, направленные на повышение летного мастерства и выучки, экипажи армейской авиации выполняют на транспортно-боевых вертолетах Ми-8МТ и боевых вертолетах Ми-35М.
Сборы будут проводиться в течение месяца. За этот период подготовку должны пройти более 30 летчиков. После сдачи зачетов летному составу будут присвоены соответствующие классные квалификации «летчик 3-го класса», «летчик 2-го класса», «летчик 1-го класса» и «летчик-снайпер».
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