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Казахстанские военные испытывают турецкую бронетехнику

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Февраля 2021, 09:54
Казахстанские военные испытывают турецкую бронетехнику

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В рамках изучения Вооруженными силами международного рынка вооружения и военной техники казахстанскими экспертами были оценены возможности турецкого бронемобиля ARMA-8x8, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Карагандинском гарнизоне на учебном полигоне «Спасск» состоялась демонстрация возможностей бронированной колесной машины ARMA-8x8 с боевым модулем NEFER

Боевые возможности бронемобиля, а также находящееся на борту вооружение тестировали в различное время суток.

«По информации изготовителя, боевой модуль NEFER (30 мм автоматическая пушка 2А42 со спаренным 7,62 мм пулемётом) специально разработан для использования в казахстанской армии. Он позволяет вести стрельбу в темное время суток, используя прицельный комплекс и тепловизионную камеру. Это обеспечивает хорошую видимость и эффективное поражение целей», - сообщили в Карагандинском гарнизоне Медиа-центра Министерства обороны РК.

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