Казахстанские военнослужащие заняли второе место на чемпионате мира по тхэквондо

На базе Спортивного корпуса Вооруженных сил Кореи (KAFAC) в городе Мунгён завершился 27-й чемпионат мира по тхэквондо среди военнослужащих, организованный Международным советом военного спорта (CISM), передает агентство Kazinform.

В состязаниях принимали участие 260 сильнейших спортсменов из 20 стран мира. Они оценивались по восьми весовым категориям среди мужчин и женщин.

По результатам поединков спортсмены Центрального спортивного клуба принесли в копилку Министерства обороны РК две золотых, пять серебряных и бронзовую медали, завоевав общекомандное второе место.

У женщин победу одержали служащая Вооруженных сил Ясмина Нарбаева (до 53 кг) и Мария Севостьянова (до 57 кг). «Серебра» удостоились служащие Вооруженных сил Нурай Бауржанова (до 49 кг), Нурай Хусайнова (до 67 кг) и Назым Махмутова (до 73 кг). Медаль бронзового достоинства получила служащая Альмира Канат (до 62 кг).

Среди мужчин отличились служащие Вооруженных сил Жавохирхон Исламов (до 58 кг) и Аманбол Бегимбетов (до 63 кг), завоевавшие «серебро».