Казахстанские военнослужащие проходят курсы военных наблюдателей в Венгрии

Офицеры Центра миротворческих операций Министерства обороны РК принимают участие в международном курсе «Военных наблюдателей», проводимом на базе центра миротворческой подготовки в городе Сольнок (Венгрия), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Майор Айбар Актуреев приглашен на тренинг в качестве инструктора. Имея за плечами опыт прохождения миссии в качестве военного наблюдателя, он уже не первый год проводит занятия со слушателями.

На данном курсе, опытный офицер знакомит слушателей с миротворческой деятельностью ООН, проводит обучение мандатным задачам с их отработкой на практике.

По словам казахстанского инструктора, участники курса изучают основные принципы работы военных наблюдателей, правила поведения в зоне конфликта, методы сбора и анализа информации, а также основы международного гуманитарного права.

–Трехнедельная интенсивная программа обучения включает в себя теоретические занятия с отработкой практических заданий. Целью является развитие навыков наблюдения и отчетности в рамках миротворческих операций ООН, – поясняет майор Айбар Актуреев.

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

В обучении участвуют 25 слушателей из 18 стран: Венгрии, Марокко, Мальдив, Кот-д’Ивуара, США, Македонии, Мексики, Азербайджана, Танзании, Италии, Казахстана, Канады, Египта, Эквадора, Сербии, Словении, Пакистана и Китая. В ходе групповых занятий военнослужащие активно обмениваются опытом.

–Участие в курсе – это прекрасная возможность получить необходимые знания и первоначальный опыт работы в многонациональной среде. Здесь каждый военнослужащий имеет возможность принять участие в смоделированных миротворческих операциях под руководством опытных инструкторов, а также анализировать свои действия и принимать решения в нестандартных ситуациях, – делится впечатлениями офицер KAZCENT майор медицинской службы Ильяс Абишев, приглашенный на курс в качестве слушателя.

Фото: Центр миротворческих операций МО РК

По окончании курса каждый участник получит сертификат, подтверждающий его квалификацию в области военных наблюдателей ООН.