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    21:09, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские военнослужащие принимают участие в учениях ОДКБ

    одкб
    Фото: пресс-служба министерства обороны РК

    В Кыргызстане на полигоне «Эдельвейс» состоялось торжественное открытие совместных учений с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство-2023», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства обороны РК.

    В них задействованы национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Нашу страну на учениях представляют военнослужащие Десантно-штурмовых войск и Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК.

    Учения проводятся в условиях высокогорья. Они направлены на совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, повышение их слаженности в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.

    армия
    Фото: пресс-служба министерства обороны РК

    Совместно с подразделениями МЧС коллективные миротворческие силы отработают мероприятия по организации блокпостов и пунктов приема пострадавших, учебно-боевые задачи по сопровождению колонн и грузов, освобождению населенного пункта, спасению «заложников» и оказанию гуманитарной помощи.

    В день открытия учений для его участников была организована выездная выставка Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана. На ней были представлены экспонаты, связанные с формированием знаменитой 8-й стрелковой дивизии под командованием Ивана Панфилова, другие документы, предметы и вещи времен Великой Отечественной войны. Экскурсию для военнослужащих провела внучка легендарного полководца Алуа Байкадамова.

    Теги:
    ОДКБ Армия Учения Кыргызстан Безопасность Внешняя политика Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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