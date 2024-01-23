Казахстанские военнослужащие получат форму нового образца к концу года

Единую форму для военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований вводят в Казахстане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Образцы новой форменной одежды для всех категорий военнослужащих были представлены на Всеармейском совещании, состоявшемся в мае 2023 года и одобрены Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Действующие виды формы одежды были переработаны совместно с заинтересованными государственными органами по поручению Главы государства.

В итоге 12 декабря 2023 года в Указ Президента РК от 25 августа 2011 года «О военной форме одежды и знаках различия военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» внесены изменения.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Вместо куртки зимней с меховым (каракулевым) воротником военнослужащие наденут куртки типа «Аляска». Шапки, за исключением высшего офицерского состава, будут без козырька. Демисезонный повседневный плащ заменен на полевую куртку камуфляжной расцветки, повседневный свитер – на полевой. Для женщин-военнослужащих вместо пилотки предусмотрено кепи.

Исключены китель, брюки, рубашки, галстуки для всех категорий военнослужащих, кроме высшего офицерского состава, руководителей структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба, главных управлений Вооруженных сил, главнокомандующих, командующих и их заместителей.

Офисная форма одежды определена как повседневная только для органов управления, постоянного состава вузов, командиров воинских частей, их заместителей и комендатур военных сообщений.

Наряду с черными берцами, для постоянного состава предусмотрено обеспечение летними ботинками песочного цвета. Такой вариант обусловлен преобладающими географическими особенностями страны, а также высокими теплоотражающими и маскировочными свойствами.

Переход на полевое обмундирование нового образца запланирован на четвертый квартал 2024 года, на остальные предметы – в течение трех лет.