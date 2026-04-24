Казахстанские военнослужащие-контрактники теперь смогут сдавать жилье в аренду и получать доход

Соответствующий указ подписан 20 апреля.

Согласно документу, военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, в течение тридцати календарных дней со дня поступления на воинскую службу обязан на период прохождения воинской службы передать в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в кадровую службу нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом.

Также теперь военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее ему на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.

Указ вводится в действие с 4 мая.