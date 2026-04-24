РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:27, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанские военнослужащие-контрактники теперь смогут сдавать жилье в аренду и получать доход

    Президент Касым-Жомарт Токаев внес изменения в Устав внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, передает агентство Kazinform. 

    военнослужащий-контрактник
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Соответствующий указ подписан 20 апреля. 

    Согласно документу, военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, в течение тридцати календарных дней со дня поступления на воинскую службу обязан на период прохождения воинской службы передать в доверительное управление принадлежащее ему на праве собственности или ином вещном праве имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, акций коммерческих организаций (простых акций в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций), цифровых активов, законно принадлежащих ему, а также имущества, переданного в имущественный наем (аренду), и представить в указанный срок в кадровую службу нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом. 

    Также теперь военнослужащий, проходящий воинскую службу по контракту, вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее ему на праве собственности, и получать доход от такой сдачи, а также получать доход от переданного в доверительное управление имущества и из других законных источников.

    Указ вводится в действие с 4 мая.

    Теги:
    Военные Закон и право Вооруженные силы Имущество
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают