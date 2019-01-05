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Казахстанские военнослужащие завоевали медали на чемпионате Азии

5 Января 2019 09:29 109
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Казахстанские военнослужащие завоевали медали на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Китае завершился VI чемпионат Азии по спортивному ориентированию, где спортсмены ЦСКА стали бронзовыми призерами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

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Всего на старт вышли более 300 атлетов из 11 стран. Участникам при помощи спортивной карты и компаса необходимо было пройти неизвестную им трассу через контрольные пункты, расположенные на пересеченной местности, за максимально короткое время. Результаты определялись по количеству набранных очков.
Казахстанские военнослужащие завоевали медали на чемпионате Азии 

По итогам соревнований армейские спортсмены мастера спорта международного класса капитан Денис Власов и рядовой срочной службы Виталий Лукашевич стали бронзовыми призерами.

Необходимо отметить, что прошедший турнир является рейтинговым, по итогам которого победители и призеры, набравшие максимальное количество баллов, примут участие в чемпионате мира в Норвегии с 13 по 17 августа текущего года.

 

 

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Ключевые слова: Спорт, Армия,
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