14 Мая 2022 20:29

Казахстанские военнослужащие участвуют в военных учениях в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В турецком Измире на межвидовом полигоне «Доганбей» проходят многонациональные боевые учения «Эфес-2022», в которых задействованы воины Вооруженных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В ходе учений планируется повысить уровень воинского мастерства и боевых навыков, а также усовершенствовать боевую подготовку подразделений сил специальных операций. Кроме того, участие в маневрах позволяет получить опыт организации взаимодействия в составе межвидовой группировки войск», – сообщили в Минобороны Казахстана.

Первый этап проходит в форме командно-штабного учения с применением компьютерной техники и электронно-вычислительных систем. Второй планируется провести в виде практических действий с боевой стрельбой в объединенных подразделениях.

В ходе активной фазы, которая состоится с 28 мая по 9 июня, военнослужащие отработают навыки, необходимые при проведении совместных сухопутных и морских операций, высадке десанта.

В этом году в учении «Эфес-2022» участвуют военнослужащие около 40 стран.

Ранее в соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева 19 января 2022 года в структуре Вооруженных сил Казахстана создано командование Сил специальных операций. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.

Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям.