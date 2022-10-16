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Казахстанские военнослужащие участвуют в учениях ОДКБ в Таджикистане
16 Октября 2022, 00:31

Казахстанские военнослужащие участвуют в учениях ОДКБ в Таджикистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане начались совместные учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

От Казахстана задействовано подразделение Десантно-штурмовых войск под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего войсками регионального командования «Астана» полковника Баглана Усербаева.

«На первом этапе осуществляется подготовка совместной операции КСБР по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. На втором – будут отработаны вопросы управления подразделениями КСБР. Выполнены действия по блокированию и уничтожению боевых групп, проведены боевые и специальные действия по восстановлению государственной границы», - говорится в сообщении Минобороны РК.

Активная фаза учений пройдет на полигоне «Харбмайдон» с 20 по 21 октября.


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