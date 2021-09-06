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    14:55, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские военнослужащие участвуют в учении «Боевое содружество-2021»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Совместное учение «Боевое содружество-2021» спланировано в соответствии с решением Совета министров обороны государств – участников СНГ. На территории Российской Федерации на полигоне «Ашулук» в Астраханской области в эпизоде учения приняли участие более 2 000 военнослужащих из пяти государств – участников СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В Казахстане активная фаза «Боевого содружества-2021» пройдет с 14 по 25 сентября на полигоне «Сарышаган». Будут задействованы более 1 300 военнослужащих и около 400 единиц вооружения и военной техники войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил. В частности, зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-75, С-125, «Куб», «Бук-М2Э», техника подразделений радиоэлектронной борьбы, многофункциональные истребители Су-30СМ, Су-27, а также военно-транспортные самолеты С-295, модернизированные учебно-боевые самолеты Л-39, вертолеты Ми-171Ш, ЕС-145 и беспилотные летательные аппараты.

    В ходе активной фазы боевые расчеты ПВО выполнят практические стрельбы из зенитных ракетных комплексов. Экипажи военной авиации отработают полеты днем и ночью с боевым применением авиационных средств поражения по воздушным и наземным целям.

    «Учение проводится в целях повышения уровня подготовки органов военного управления, слаженности боевых расчетов и экипажей, отработки способов ведения противовоздушных и воздушных боев. Будут разыграны различные тактические эпизоды по организации применения авиации и войск противовоздушной обороны в ходе вооруженных конфликтов», – отметил начальник главного штаба Сил воздушной обороны генерал-майор Фазылолла Баденов.


    Теги:
    Учения Вооруженные силы Минобороны РК СНГ Мировые новости
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