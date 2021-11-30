Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана проводится повторная иммунизация личного состава. Ревакцинация организована при Главной военной поликлинике Министерства обороны в г. Нур-Султане и Военной поликлинике Алматинского гарнизона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Прививку от COVID-19 военнослужащие могут получить в гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления. Помимо этого, ревакцинацию проводят выездные прививочные бригады военных и гражданских лечебных учреждений.

Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится вакцинами, которые не применялись при первичном курсе»

Обязательным условием получения повторной прививки является строгое соблюдение интервалов. Как объяснили в Главном военно-медицинском управлении, после введения векторных вакцин ревакцинацию необходимо пройти через девять месяцев, после инактивированных – через шесть месяцев.

Также отмечается, что в результате массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах Казахстана уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.