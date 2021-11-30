Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана проводится повторная иммунизация личного состава. Ревакцинация организована при Главной военной поликлинике Министерства обороны в г. Нур-Султане и Военной поликлинике Алматинского гарнизона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
«Прививку от COVID-19 военнослужащие могут получить в гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления. Помимо этого, ревакцинацию проводят выездные прививочные бригады военных и гражданских лечебных учреждений.
Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится вакцинами, которые не применялись при первичном курсе»
Обязательным условием получения повторной прививки является строгое соблюдение интервалов. Как объяснили в Главном военно-медицинском управлении, после введения векторных вакцин ревакцинацию необходимо пройти через девять месяцев, после инактивированных – через шесть месяцев.
Также отмечается, что в результате массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах Казахстана уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.
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