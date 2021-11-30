+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 3 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19

30 Ноября 2021 14:56
Поделиться:
Казахстанские военнослужащие проходят ревакцинацию от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана проводится повторная иммунизация личного состава. Ревакцинация организована при Главной военной поликлинике Министерства обороны в г. Нур-Султане и Военной поликлинике Алматинского гарнизона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Новости по теме
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Кому нужно делать ревакцинацию, рассказали столичные врачи Готов ли Алматы к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма Для исследования эффективности «Спутник V» против омикрон-штамма нужно три недели

«Прививку от COVID-19 военнослужащие могут получить в гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления. Помимо этого, ревакцинацию проводят выездные прививочные бригады военных и гражданских лечебных учреждений.

Ревакцинация против коронавирусной инфекции проводится вакцинами, которые не применялись при первичном курсе»

Обязательным условием получения повторной прививки является строгое соблюдение интервалов. Как объяснили в Главном военно-медицинском управлении, после введения векторных вакцин ревакцинацию необходимо пройти через девять месяцев, после инактивированных – через шесть месяцев.

Также отмечается, что в результате массовой иммунизации военнослужащих в Вооруженных Силах Казахстана уже сформирован коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
Поделиться:
Новости по теме
В Японии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Кому нужно делать ревакцинацию, рассказали столичные врачи
Готов ли Алматы к новым вспышкам коронавируса из-за омикрон-штамма
Для исследования эффективности «Спутник V» против омикрон-штамма нужно три недели
Популярное
1 Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
2 В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
3 В столице задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за торговлю людьми
4 В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
5 654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
6 Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
Читайте также
Для исследования эффективности «Спутник V» против омикрон-штамма нужно три недели
Фейк: «Вакцины против КВИ содержат клетки почек обезьян и опасные химикаты»
Сколько дней отдохнут казахстанцы в декабре
В ВКО пресечен факт незаконного получения госсубсидий на 140 млн тенге
В столице задержан гражданин Узбекистана, разыскиваемый за торговлю людьми
В Стамбуле сильный шторм: закрыт пролив Босфор, есть погибшие и раненые
654 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Взрыв газовых и кислородных баллонов предотвратили в Шу
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив