Казахстанские военнослужащие принимают участие в учении «Рубеж-2021»

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане на учебном центре «Эдельвейс» проводится совместное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ. В нем задействованы десантно-штурмовые подразделения Казахстана на штатной боевой технике, многофункциональные истребители Су-30 СМ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В совместных тренировках принимают участие оперативные группы и воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Цели маневров – совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления коллективных сил ОДКБ, а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.

Напомним, что Коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций.