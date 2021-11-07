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Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях «Нерушимое братство-2021»

7 Ноября 2021 15:58
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Казахстанские военнослужащие примут участие в учениях «Нерушимое братство-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил Республики Казахстан прибыли в Российскую Федерацию для участия в учениях с Миротворческими силами ОДКБ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Открытие учений состоится 8 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища.

Основная задача учения – повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.

Группировке Коллективных сил ОДКБ предстоит отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции. В число учебно-боевых задач миротворцев входит работа в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование находящегося в кризисном районе населенного пункта и организация службы на блокпостах. В заключительной части учения боевыми подразделениями группировки Коллективных сил будет произведены штурм здания, занятого «боевиками», освобождение захваченных «заложников» и оказание помощи пострадавшим.

На учения в качестве наблюдателей приглашены представители Республики Сербия и Международного Комитета Красного Креста.


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#ОДКБ   #Учения   #Армия  
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