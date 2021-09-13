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Казахстанские военнослужащие примут участие в «Мирной миссии»

13 Сентября 2021, 13:31
Казахстанские военнослужащие примут участие в «Мирной миссии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воинские контингенты государств – членов Шанхайской организации сотрудничества: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, участвуют в совместном антитеррористическом командно-штабном учении «Мирная миссия-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сужбу Министерства обороны РК.

Учение проходит в Оренбургской области Российской Федерации. От Вооруженных Сил Казахстана привлекается личный состав регионального командования «Запад», самолеты Су-25 Военно-воздушных сил.

В рамках учения воинские контингенты стран ШОС отработают вопросы подготовки и проведения совместной антитеррористической операции.

Необходимо отметить, что «Мирная миссия» проводится один раз в два года в рамках Соглашения между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года.


ШОС   Армия   Минобороны РК  
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