Казахстанские военнослужащие примут участие в «Мирной миссии»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Воинские контингенты государств – членов Шанхайской организации сотрудничества: Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, участвуют в совместном антитеррористическом командно-штабном учении «Мирная миссия-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сужбу Министерства обороны РК.

Учение проходит в Оренбургской области Российской Федерации. От Вооруженных Сил Казахстана привлекается личный состав регионального командования «Запад», самолеты Су-25 Военно-воздушных сил.

В рамках учения воинские контингенты стран ШОС отработают вопросы подготовки и проведения совместной антитеррористической операции.

Необходимо отметить, что «Мирная миссия» проводится один раз в два года в рамках Соглашения между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года.