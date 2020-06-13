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Казахстанские военнослужащие прибыли для участия в параде в Москве

13 Июня 2020 19:47
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Казахстанские военнослужащие прибыли для участия в параде в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Парадный расчет военнослужащих Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Казахстана во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым прибыл в Россию для участия в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Накануне самолет с участниками парада приземлился на военном аэродроме «Чкаловский» вблизи Москвы.

В период подготовки казахстанские военнослужащие будут проживать в военном санатории «Звенигородский». В целях обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещено выходить за его пределы, кроме тренировок, чтобы исключить контакты с населением и людьми.

Военнослужащие перед убытием сдали ПЦР-тесты на коронавирус.

К слову, ПЦР-тесты на наличие вируса участники парада будут сдавать каждые три дня.

Подготовка будет осуществляться в строгом соблюдении карантинных мер с выполнением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий: медицинский осмотр дважды в сутки, санитарная обработка и проветривание помещений, обеспечение военнослужащих необходимыми дезинфицирующими и медицинскими средствами индивидуальной защиты.

Тренировки будут проходить на парадной площадке подмосковного полигона «Алабино». Первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов запланирована на 15 июня.


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#Армия   #ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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