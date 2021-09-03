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вчера 22:51
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Казахстанские военнослужащие – победители двух конкурсов «АрМИ-2021»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Близятся к завершению Армейские международные игры. Казахстанские военнослужащие одержали безоговорочную победу в состязаниях расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота» и минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В конкурсе «Соколиная охота» участвовали расчеты БПЛА Беларуси, Ирана, Казахстана и России. Первое место в этом конкурсе заняла команда Казахстана, второе – Беларуси, третье – России.
В состязаниях «Мастера артиллерийского огня» принимали участие представители вооруженных сил Азербайджана, Беларуси, Вьетнама, Ирана, Казахстана, России, Сирии, Таджикистана и Узбекистана. Первое место в конкурсе завоевала команда Казахстана, второе – Россия, третье – Азербайджан.
Кроме того, военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана стали призерами ряда состязаний. Второе место они заняли в конкурсе «Десантный взвод», разделив его с китайскими соперниками. Третья позиция у Казахстана в конкурсах «Тактический стрелок», «Конный марафон», «Воин мира» и «Армия культуры».
4 сентября в день закрытия Армейских международных игр состоится финальная эстафета «Танкового биатлона». В ней примут участие танковые экипажи Азербайджана, Казахстана, Китая и России.
Конкурсы «Эльбрусское кольцо», «Страж порядка», «Кубок моря» продолжаются.
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