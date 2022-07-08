8 Июля 2022 15:00

Казахстанские военнослужащие-новобранцы обучились специальности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах завершилась первая стадия обучения – подготовка по специальности. Она проводится в начале каждого учебного периода и является одним из основных этапов программы боевой подготовки военнослужащих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

Подготовка по специальности включает комплекс занятий, где военнослужащие проходят обучение согласно должностному предназначению. Основная цель заключается в изучении функциональных обязанностей, материальной части штатного вооружения и военной техники, порядка их эксплуатации.

Одиночная подготовка осуществлялась в воинских частях, согласно штатно-должностному предназначению, под руководством опытных инструкторов в течение месяца. Занятия проводились с использованием учебно-методических и наглядных пособий, на вооружении и военной технике, в учебных классах и на полигонах.

Отдельные группы были созданы для подготовки механиков-водителей, наводчиков-операторов, пулеметчиков, гранатометчиков, огнеметчиков и других специалистов, определяющих боевую готовность подразделений.

Командиры отделений прошли обучение по вопросам организации боя, управления огнем, приведения оружия к нормальному бою, методики проведения занятий по боевой подготовке.

По окончании обучения военнослужащие в ходе контрольных занятий сдали зачеты, по результатам которых были допущены к работе на штатной технике и вооружении.

Следующим этапом боевой подготовки станет слаживание отделений, направленное на отработку совместных действий военнослужащих при выполнении боевых задач.



