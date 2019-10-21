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Казахстанские военнослужащие награждены медалями на военных учениях в Беларуси
МИНСК. КАЗИНФОРМ - Специальные учения «Поиск-2019» с силами и средствами разведки государств-членов ОДКБ завершились в Беларуси. После заключительного эпизода учений на полигоне «Обуз-Лесновский» состоялась церемония закрытия и награждение лучших участников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Военнослужащие, отличившиеся в ходе выполнения задач учений, были награждены медалями, почетными грамотами и получили ценные подарки. 5 военнослужащих Вооруженных сил Казахстана получили медали «За укрепление международного сотрудничества», еще 13 – грамоты и ценные подарки.
Кроме того, руководство учений отметило казахстанских офицеров, которые работали в пункте управления разведкой, а также группу спецназначения.
Казахстанские спецподразделения продемонстрировали высокий профессионализм и умелые действия в лесной местности. Следует сказать, что специальные учения «Поиск-2019» проходили в Беларуси сразу на четырех военных полигонах. Участие в них приняли 2000 военнослужащих. Подразделения стран ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана и оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ – отработали вопросы подготовки и проведения совместной спецоперации по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Теперь подразделения шести стран возвращаются в места своей постоянной дислокации.
Стало известно, что в следующем году международные учения пройдут уже на территории Армении.
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