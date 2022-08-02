2 Августа 2022 13:53

Казахстанские военнослужащие могут надеть отслеживающее местоположение браслеты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев сообщил о том, какая работа проводится ведомством для профилактики суицидов среди военнослужащих. На брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций он поделился предложениями казахстанских IT-компаний, которые помогут минимизировать факты и попытки суицида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, создана комплексная рабочая группа. В нее входят как сотрудники нашего ведомства, так и других, представители гражданского общества. Программа включает в себя детальный анализ причин возникновения этой проблемы. То есть, за несколько лет берутся кейсы. Рассматривается, в чем была проблема, что стало с триггером. Ежемесячно проводится работа с личным составом. Заместители командиров батальонов по воспитательной части проводят соответствующие инструкции со своим личным составом», - сказал на брифинге в СЦК заместитель министра обороны РК.

Дархан Ахмедиев отметил, что министр обороны поставил задачу по минимизации смертей в Вооруженных силах. По его словам, к этой работе привлечены психологи, представители гражданского общества.

«Мы подключили казахстанские IT-компании, которые помогут нам справиться с этой задачей путем оснащения воинских частей видеокамерами. Также недавно казахстанское предприятие предложило браслеты, которые могут отслеживать пульс, состояние военнослужащих. Можно мониторить через центральный пункт и понимать, кто, где находится и в каком состоянии. То есть, если датчик отключился, поступает сигнал о том, где именно отключился датчик. Командиры могут оперативно выехать на это место и проверить, что происходит», - сказал спикер.

Предлагается также проводить психологические тесты, которые позволяют с разных сторон оценить склонность к суициду.



